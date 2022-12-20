Песков заявил, что РФ может не доверять европейским подписям после слов Меркель
У России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков после недавнего высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель про Минские соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо — отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять", — приводит слова представителя Кремля газета "Известия".
Ранее Лайф сообщал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.