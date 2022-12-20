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19 декабря, 21:53

Нидерланды обеспокоены опасностями от потолка цен на газ

Нидерланды не поддерживают решение ЕС о потолке цен на газ в его нынешнем виде

Власти Нидерландов не поддерживают решение Евросоюза о введении потолка цен на газ в его нынешнем виде. Об этом сообщил министр по вопросам климата и энергетической политики королевства Роб Джеттен.

"Сегодня появилась ясность по поводу вводимого ЕС потолка цен на газ. Несмотря на некоторые улучшения, [эта мера] остаётся потенциально небезопасной для обеспечения газоснабжения. По этой причине Нидерланды не поддерживают данное предложение в его нынешнем виде", — написал он в соцсетях.

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Кроме того, Джеттен отметил, что обеспокоен "возможным сбоем на европейском энергетическом рынке", а также финансовыми последствиями данной меры. Как он указал, Нидерланды будут внимательно следить за влиянием принятого ЕС решения на рынок в предстоящий период.

Ранее стало известно, что договорённость о лимите цен на газ на Совете ЕС была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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