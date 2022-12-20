Небензя назвал надуманными обвинения в адрес России в использовании иранских дронов

Обвинения в том, что Россия в ходе спецоперации на Украине якобы использует иранские беспилотники, носят надуманный характер. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Во время заседания Совбеза всемирной организации он отметил, что тема якобы осуществляемых Тегераном поставок беспилотников в Россию для их применения на Украине не имеет никакого отношения к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, но её активно "пытаются раскрутить западные коллеги".

"Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер", — подчеркнул российский дипломат.

Как уточнил Небензя, российской стороне известно, что Киев до сих пор не предоставил Тегерану каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения. По его словам, несмотря на это, США и ЕС "считают возможным на основании своих измышлений пытаться безосновательно вовлечь в этот сюжет Секретариат ООН и вводить санкции в отношении иранских и российских юридических и физических лиц".

"Примечательно, что выпады против России и Ирана по поводу БПЛА мы услышали ровно в тот момент, когда переговоры в венском формате вышли на финальный этап. Это наглядно демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в дипломатическом урегулировании ситуации, а кто попросту политизирует дискуссию и продолжает подрывать основы СВПД", — заявил постпред РФ при ООН.

Также Небензя добавил, что непреодолимые проблемы на пути к восстановлению СВПД по иранской ядерной программе отсутствуют, но попытки наращивания давления на Тегеран могут перечеркнуть все перспективы.