Темпы обогащения урана в Иране достигли рекордного уровня

Темпы обогащения урана в Иране достигли самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности в стране. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза", — сказал он журналистам.