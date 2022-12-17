Темпы обогащения урана в Иране достигли рекордного уровня
Темпы обогащения урана в Иране достигли самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности в стране. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза", — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что в Иране было запущено несколько сотен новых центрифуг, которые позволяют обогащать природный уран. При этом Тегеран проинформировал о своих действиях Международное агентство по атомной энергии.
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