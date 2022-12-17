Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 декабря, 15:31

Темпы обогащения урана в Иране достигли рекордного уровня

Темпы обогащения урана в Иране достигли самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности в стране. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза", — сказал он журналистам.

США перестали считать возобновление переговоров с Ираном своим приоритетом

США перестали считать возобновление переговоров с Ираном своим приоритетом

Ранее сообщалось, что в Иране было запущено несколько сотен новых центрифуг, которые позволяют обогащать природный уран. При этом Тегеран проинформировал о своих действиях Международное агентство по атомной энергии.

Обложка ©

Getty Images / Milos Dimic

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров