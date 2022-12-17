Минцифры сообщило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram. Как пояснили в ведомстве, 17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с такой проблемой.

В министерстве также описали примерную схему злоумышленников. Так, человеку приходит сообщение от одного его контакта о подарке — подписки на Telegram Premium. Пользователь отвечает на сообщение и получает код, после ввода которого аккаунт тут же откроется у афериста на компьютере.

"Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остаётся", — информирует Минцифры.

В министерстве посоветовали включить двухфакторную аутентификацию. В этом случае даже после ввода кода по "активизации" подарочной премиум-подписки мошенникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.