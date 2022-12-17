NDP: Польша готовится захватить Западную Украину весной 2023 года

В мае 2023 года руководство Польши планирует захватить Западную Украину и провести там референдум. Об этом сообщила обозреватель издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

По её словам, подготовку к этому уже давно ведёт польский политик, основатель и председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Предположительно, Польша хочет вернуть Восточные Кресы. Автор материала считает, что Варшава уже полностью контролирует киевское правительство, а вторым этапом подготовки к захвату будет обучение поляков боевым приёмам. Уже открыты тренировочные лагеря.

Польша также планирует в 2023 году увеличить численность армии на 17 тысяч человек и провести крупные военные учения. По информации обозревателя, манёвры польских военных будут не оборонительными, а наступательными.

"Качиньский уже выбрал дату начала "освободительного марша" на Киев — 4 мая. Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно они не смогут", — написала автор статьи.

Она считает, что после захвата Западной Украины Польша объявит о референдуме, который, вероятно, проведут 11 июля — в день резни польского населения Волыни, организованной украинскими националистами.