Харви Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании
Variety: Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным ещё в одном изнасиловании
Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в ещё одном изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает издание Variety.
"Харви Вайнштейн был осуждён в понедельник по трём обвинениям в изнасиловании и сексуальных посягательствах", — сказано в записи.
Помимо изнасилования, продюсера признали виновным в "принуждении к оральному совокуплению" и ещё одном преступлении сексуального характера в отношении итальянской модели, обозначенной судом как Джейн Доу № 1, в отеле в феврале 2013 года.
В ходе второго процесса продюсера оправдали по обвинению в насилии над массажисткой, обозначенной судом как Джейн Доу № 3. А в ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна.
Напомним, в 2017 году начался скандал вокруг Харви Вайнштейна, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.
ТАСС / EPA / JASON SZENES