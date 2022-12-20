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20 декабря, 01:33
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Харви Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании

Variety: Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным ещё в одном изнасиловании

Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в ещё одном изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает издание Variety.

"Харви Вайнштейн был осуждён в понедельник по трём обвинениям в изнасиловании и сексуальных посягательствах", — сказано в записи.

Помимо изнасилования, продюсера признали виновным в "принуждении к оральному совокуплению" и ещё одном преступлении сексуального характера в отношении итальянской модели, обозначенной судом как Джейн Доу № 1, в отеле в феврале 2013 года.

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В ходе второго процесса продюсера оправдали по обвинению в насилии над массажисткой, обозначенной судом как Джейн Доу № 3. А в ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна.

Напомним, в 2017 году начался скандал вокруг Харви Вайнштейна, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JASON SZENES

Иван Косицын

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