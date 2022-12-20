Харви Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании

Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в ещё одном изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает издание Variety.

"Харви Вайнштейн был осуждён в понедельник по трём обвинениям в изнасиловании и сексуальных посягательствах", — сказано в записи.

Помимо изнасилования, продюсера признали виновным в "принуждении к оральному совокуплению" и ещё одном преступлении сексуального характера в отношении итальянской модели, обозначенной судом как Джейн Доу № 1, в отеле в феврале 2013 года.

В ходе второго процесса продюсера оправдали по обвинению в насилии над массажисткой, обозначенной судом как Джейн Доу № 3. А в ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна.