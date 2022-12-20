Россиянам назвали способ снизить вероятность заражения гриппом в 100 раз

Ношение защитных масок снижает вероятность передачи гриппа в сто раз. Об этом заявил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как он объяснил Ura.ru, если человек здоровый, не делал прививку от гриппа и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз.

"Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты, и вирусоносителя, и здорового, то вероятность падает в 100 раз", — сказал медик.

По словам специалиста, эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.