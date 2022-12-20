Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 декабря, 00:33

Россиянам назвали способ снизить вероятность заражения гриппом в 100 раз

Иммунолог Болибок заявил, что ношение масок в 100 раз снижает вероятность передачи гриппа

Ношение защитных масок снижает вероятность передачи гриппа в сто раз. Об этом заявил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как он объяснил Ura.ru, если человек здоровый, не делал прививку от гриппа и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз.

"Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты, и вирусоносителя, и здорового, то вероятность падает в 100 раз", — сказал медик.

Переболевшая свиным гриппом россиянка сравнила болезнь с попаданием в мясорубку

Переболевшая свиным гриппом россиянка сравнила болезнь с попаданием в мясорубку

По словам специалиста, эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.

Ранее инфекционист Ольга Соколова объяснила роль ковида в высокой заболеваемости гриппом в этом году. По словам специалиста, из-за пандемии ковида, который ходил по миру последние два года, гриппом практически никто не болел. В связи с этим у людей значительно ослаб иммунитет к этому вирусу, отчего сейчас и наблюдается рост заболеваемости.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров