Россиянам назвали способ снизить вероятность заражения гриппом в 100 раз
Иммунолог Болибок заявил, что ношение масок в 100 раз снижает вероятность передачи гриппа
Ношение защитных масок снижает вероятность передачи гриппа в сто раз. Об этом заявил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Как он объяснил Ura.ru, если человек здоровый, не делал прививку от гриппа и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз.
"Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты, и вирусоносителя, и здорового, то вероятность падает в 100 раз", — сказал медик.
По словам специалиста, эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.
Ранее инфекционист Ольга Соколова объяснила роль ковида в высокой заболеваемости гриппом в этом году. По словам специалиста, из-за пандемии ковида, который ходил по миру последние два года, гриппом практически никто не болел. В связи с этим у людей значительно ослаб иммунитет к этому вирусу, отчего сейчас и наблюдается рост заболеваемости.
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