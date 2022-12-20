Байден может в 2023 году первым из американских президентов посетить Нагасаки

Власти США и Японии рассматривают возможность организации визита президента Джо Байдена в город Нагасаки, который подвергся американской атомной бомбардировке в 1945 году. Об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.

Если это произойдёт, Байден станет первым действующим американским лидером, посетившим Нагасаки. Сейчас Вашингтон и Токио ведут переговоры относительно поездки, а окончательное решение будет принято после тщательной оценки готовности города к пребыванию американской делегации. В том числе это касается мнения местных жителей.

Если визит согласуют, Байдена будет сопровождать японский премьер-министр Фумио Кисида. Не исключено, что одним из мест, которые посетит глава Белого дома, станет католический собор Ураками, разрушенный в результате атомной бомбардировки, а затем восстановленный. Визит может состояться после саммита G7, который пройдёт в Хиросиме с 19 по 21 мая 2023 года.

Напомним, в 2016 году Барак Обама стал первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму, также подвергавшуюся атомной бомбардировке. Там он, в частности, встретился с жителями города, пережившими ядерный удар, и побывал в Музее мира.