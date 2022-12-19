Байден оскорбил целую нацию своим публичным высказыванием

Президент Соединённых Штатов Джо Байден допустил оскорбительное для ирландцев высказывание в ходе выступления в родном штате Делавэр. При этом он перепутал отца и деда супруги. Об этом сообщает издание The New York Post.

Глава Белого дома, разговаривая с участниками встречи, посвящённой пособиям для ветеранов, "неожиданным образом" поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны.

"Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?" — заявил Байден.

По информации газеты, аудитория, состоящая из ветеранов Вооружённых сил и федеральных чиновников, выслушала комментарии американского лидера "с озадаченным молчанием". При этом его слова вызвали критику в соцсетях. Так, журналистка Мэри Маргарет Олохан расценила высказывание Байдена как "преступление на почве ненависти". А репортёр Washington Examiner Джерри Данливи оценил высказывание президента США следующим образом: "Просто обычные олдскульные антиирландские стереотипы". В свою очередь, советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест напомнил, что Доминик Джакоппа на самом деле был дедушкой, а не отцом жены лидера Штатов Джилл Байден.