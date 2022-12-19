Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 декабря, 02:25
5522

Байден оскорбил целую нацию своим публичным высказыванием

NYP: Байден оскорбил ирландцев своим высказыванием и перепутал отца и деда жены

Президент Соединённых Штатов Джо Байден допустил оскорбительное для ирландцев высказывание в ходе выступления в родном штате Делавэр. При этом он перепутал отца и деда супруги. Об этом сообщает издание The New York Post.

Глава Белого дома, разговаривая с участниками встречи, посвящённой пособиям для ветеранов, "неожиданным образом" поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны.

"Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?" — заявил Байден.

Британцы пришли в ужас из-за лжи Байдена о семье

Британцы пришли в ужас из-за лжи Байдена о семье

По информации газеты, аудитория, состоящая из ветеранов Вооружённых сил и федеральных чиновников, выслушала комментарии американского лидера "с озадаченным молчанием". При этом его слова вызвали критику в соцсетях. Так, журналистка Мэри Маргарет Олохан расценила высказывание Байдена как "преступление на почве ненависти". А репортёр Washington Examiner Джерри Данливи оценил высказывание президента США следующим образом: "Просто обычные олдскульные антиирландские стереотипы". В свою очередь, советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест напомнил, что Доминик Джакоппа на самом деле был дедушкой, а не отцом жены лидера Штатов Джилл Байден.

Ранее Байден вспомнил о смерти сына и пригрозил начать "священную войну". Речь идёт об утилизации военными отходов, в том числе токсичных, путём сжигания их в ямах. Метод использовался во время операций в Ираке и Афганистане.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров