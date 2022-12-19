В ЕС предложили бороться с нелегальными мигрантами заграждениями на границах
Евродепутат Вебер не исключил возведения заграждений на границах ЕС из-за мигрантов
На границах Евросоюза могут построить заграждения для предотвращения нового миграционного кризиса. За принятие таких решительных мер, направленных на борьбу с нелегальной миграцией в Европе, выступил председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер.
"Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьёз", — подчеркнул парламентарий в интервью газетам медиагруппы Funke.
По его словам, крайне необходимо усилить контроль на внешних границах, "будь то на море или на суше". Как указал Вебер, при необходимости "нужно также построить заграждения, например на юго-востоке ЕС". По мнению политика, это позволит "контролировать число прибывающих мигрантов".
Ранее сообщалось, что в британской деревне Хармондсворт недалеко от аэропорта Хитроу мигранты устроили бунт в центре временного содержания из-за проблем с электричеством и водоснабжением. Взбунтовалось около 100 человек, они ворвались во внутренний двор центра. Многие были вооружены ножами.
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