В ЕС предложили бороться с нелегальными мигрантами заграждениями на границах

На границах Евросоюза могут построить заграждения для предотвращения нового миграционного кризиса. За принятие таких решительных мер, направленных на борьбу с нелегальной миграцией в Европе, выступил председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер.

"Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьёз", — подчеркнул парламентарий в интервью газетам медиагруппы Funke.

По его словам, крайне необходимо усилить контроль на внешних границах, "будь то на море или на суше". Как указал Вебер, при необходимости "нужно также построить заграждения, например на юго-востоке ЕС". По мнению политика, это позволит "контролировать число прибывающих мигрантов".