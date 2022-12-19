В Иркутской области ликвидировали пожар на нефтяном месторождении

В Иркутской области ликвидировали пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, его площадь составила 400 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Ликвидирован пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. Угрозы для населения нет", — написал он в телеграм-канале.

В итоге число пострадавших выросло до семи человек, добавил глава региона. Двое из них в тяжёлом состоянии доставлены на вертолёте в Братск, четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один пострадавший с обморожением ног будет лечиться амбулаторно.