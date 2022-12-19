Магазины косметики L'Occitane в России переименуют во второй раз

Магазины косметической компании L'Occitane в России могут сменить название на SoBeautiful. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на базу данных Роспатента, российский менеджмент, минувшим летом сменивший вывески торговых точек на "Л'Окситан", зарегистрировал новый бренд.

По информации газеты, это было требованием головной компании. Эксперты утверждают, что переименование торговых точек в нашей стране может привести к потере около 15% лояльных покупателей.

Источник издания уточнил, что на рынке ретейла головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице. В связи с этим было решено найти другое название, которое напрямую не ассоциировалось бы с L'Occitane.