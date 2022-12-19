Магазины косметики L'Occitane в России переименуют во второй раз
"Коммерсант": Магазины L'Occitane в России переименуют в SoBeautiful
Магазины косметической компании L'Occitane в России могут сменить название на SoBeautiful. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на базу данных Роспатента, российский менеджмент, минувшим летом сменивший вывески торговых точек на "Л'Окситан", зарегистрировал новый бренд.
По информации газеты, это было требованием головной компании. Эксперты утверждают, что переименование торговых точек в нашей стране может привести к потере около 15% лояльных покупателей.
Источник издания уточнил, что на рынке ретейла головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице. В связи с этим было решено найти другое название, которое напрямую не ассоциировалось бы с L'Occitane.
Напомним, в апреле компания L'Occitane сообщила о закрытии магазинов в России. А в мае стало известно, что L'Occitane возобновила работу в Москве под новым названием. Позже магазины сети открылись на всей территории России. Бренд продал своё российское подразделение. Продукцию компании можно было купить в магазинах с вывеской "Л'Окситан".
ТАСС / Сергей Карпухин