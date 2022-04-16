L'Occitane сообщила о закрытии магазинов в России

В пресс-службе фирмы пообещали, что продолжат обеспечивать безопасность и благополучие сотрудников по всему миру.

Французская косметическая компания L'Occitane закроет магазины в России из-за "Операции Z" на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России", — сказано в сообщении.

L'Occitane также приостановила планы по инвестициям и расширению в России. В пресс-службе компании отметили, что продолжат обеспечивать безопасность и благополучие сотрудников по всему миру.