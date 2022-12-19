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19 декабря, 02:18

В Приморье с 21 декабря объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение с 21 по 23 декабря из-за сильного снега, сообщается в телеграм-канале Примгидромета.

Так, вечером 21 декабря обильные осадки и мокрый снег ожидаются на юго-западе региона, а 22 декабря, ночью и утром 23-го — на большей территории. Не исключены гололёдные явления, местами сильные налипания мокрого снега.

"Местами метель, в континентальной части края при ветре 15–20 м/с, на побережье порывами до 22–27 м/с. На дорогах снежный накат и заносы", — сказано в записи.

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Обложка ©

VK / ГУ МЧС России по Приморскому краю

Артур Лапсаков

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