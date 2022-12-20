Маск решил внести изменения в проводимые опросы в "Твиттере"

Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск пообещал ограничить возможность участвовать в опросах об изменении политики социальной сети только для обладателей подписки Twitter Blue.

"Хорошая мысль. Twitter внесёт это изменение", — написал миллиардер в соцсети, отвечая на сообщение одного из пользователей, который и предложил эту доработку.

Ранее стало известно, что пользователи соцсети Twitter смогут вновь начать верифицировать свои аккаунты с помощью платной подписки Twitter Blue. Её стоимость в веб-версии составит восемь долларов в месяц, на iOS — 11 долларов в месяц.