Маск решил внести изменения в проводимые опросы в "Твиттере"
Маск решил ограничить участие в опросах о политике Twitter только для обладателей подписки
Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск пообещал ограничить возможность участвовать в опросах об изменении политики социальной сети только для обладателей подписки Twitter Blue.
"Хорошая мысль. Twitter внесёт это изменение", — написал миллиардер в соцсети, отвечая на сообщение одного из пользователей, который и предложил эту доработку.
Ранее стало известно, что пользователи соцсети Twitter смогут вновь начать верифицировать свои аккаунты с помощью платной подписки Twitter Blue. Её стоимость в веб-версии составит восемь долларов в месяц, на iOS — 11 долларов в месяц.
Лайф также рассказывал, что Илон Маск устроил опрос на своей странице, в котором предложил пользователям решить, стоит ли ему оставаться во главе компании Twitter. Как выяснилось позднее, большинство участников опроса проголосовали за уход бизнесмена с поста главы соцсети.
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