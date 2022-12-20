Овечкин превзошёл достижение Орра по голевым передачам в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (3:3, идёт третий период). Это позволило россиянину превзойти достижение легенды лиги Бобби Орра.

Теперь Овечкин занимает чистое 70-е место в истории НХЛ, имея в активе 646 голевых пасов. У Орра, напомним, было 645 передач за карьеру.

Овечкин вспомнил, о чём говорил с Горди Хоу во время их единственной встречи

Ранее Лайф рассказывал, что Овечкин был признан первой звездой игровой недели в НХЛ. Это произошло после того, как россиянин достиг отметки в 800 заброшенных в лиге шайб, став всего третьим игроком в истории, кому покорялось подобное достижение.