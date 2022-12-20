В Австралии решили брать плату с туристов за фото с природными достопримечательностями

Власти австралийской области Северная территория намерены ввести сбор за доступ туристов к самым известным достопримечательностям. Как ожидается, платить путешественникам за красивые фото придётся с апреля следующего года. Об этом сообщает издание Mirror.

В частности, платными станут визиты на водопады Эдит, в нацпарк Литчфилд и на горячие источники Матаранки. Из 85 парков и заповедников, которые находятся в ведении правительства Северной территории, деньги с посетителей будут взимать в 50.

Билет на день для семьи обойдётся примерно в 25 долларов, а поездки на две недели будут стоить 75 долларов. При этом местным жителям платить не придётся. Эксперты боятся, что данная мера может привести к уменьшению количества фотографий достопримечательностей в соцсетях. Но в то же время дополнительные средства позволят поддерживать экосистемы и сохранять объекты в первозданном виде для будущих поколений.