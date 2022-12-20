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20 декабря, 03:23

В ОДКБ не обсуждают вопрос о вхождении новых стран

Генсек ОДКБ Зась заявил, что вопрос о включении новых стран не обсуждается

Руководство Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждает вопрос о вхождении новых членов. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощённо, не нужно гнаться за количеством", приводит его слова РИА "Новости".

Подобные шаги должны повышать эффективность организации и укреплять общую безопасность, уточнил Зась. По его словам, нужно работать на качество, а не на количество.

Генсек ОДКБ оценил готовность организации к отражению гибридных атак

Генсек ОДКБ оценил готовность организации к отражению гибридных атак

Сейчас в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разногласия никак не скажутся на существовании ОДКБ. Весь прошлый год, указал он, демонстрировал растущую потребность государств-участников в такой организации.

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Telegram-канал ОДКБ Парламентская Ассамблея

Артур Лапсаков

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