В ОДКБ не обсуждают вопрос о вхождении новых стран
Генсек ОДКБ Зась заявил, что вопрос о включении новых стран не обсуждается
Руководство Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждает вопрос о вхождении новых членов. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
"Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощённо, не нужно гнаться за количеством", — приводит его слова РИА "Новости".
Подобные шаги должны повышать эффективность организации и укреплять общую безопасность, уточнил Зась. По его словам, нужно работать на качество, а не на количество.
Сейчас в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разногласия никак не скажутся на существовании ОДКБ. Весь прошлый год, указал он, демонстрировал растущую потребность государств-участников в такой организации.
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