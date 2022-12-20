В ОДКБ не обсуждают вопрос о вхождении новых стран

Руководство Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждает вопрос о вхождении новых членов. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощённо, не нужно гнаться за количеством", — приводит его слова РИА "Новости".

Подобные шаги должны повышать эффективность организации и укреплять общую безопасность, уточнил Зась. По его словам, нужно работать на качество, а не на количество.

Сейчас в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.