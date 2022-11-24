В Кремле заявили, что разногласия никак не скажутся на существовании ОДКБ

Разногласия, которые были озвучены во время саммита стран ОДКБ, никак не повлияют на дальнейшую работу и существование организации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Существуют определённые разногласия по определённым моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера. Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ. Напротив. И состоявшееся мероприятие, и озвученные во время мероприятия позиции сторон, и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность государств-участников под такую организацию", — заявил Песков.