В Кремле заявили, что разногласия никак не скажутся на существовании ОДКБ
Разногласия, которые были озвучены во время саммита стран ОДКБ, никак не повлияют на дальнейшую работу и существование организации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Существуют определённые разногласия по определённым моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера. Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ. Напротив. И состоявшееся мероприятие, и озвученные во время мероприятия позиции сторон, и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность государств-участников под такую организацию", — заявил Песков.
Как сообщал Лайф, по итогам саммита в Кремле заявили, что Армения, безусловно, останется участницей Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на то что не всё удалось согласовать во время встречи в Ереване.
ТАСС / Владимир Смирнов