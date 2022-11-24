Россия и Турция рассматривают усиление защиты "Южного потока"

В связи с имеющейся потенциальной угрозой теракта на газопроводе "Южный поток" Москва и Анкара рассматривают дополнительные меры защиты на магистрали. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая потребность есть, существует потенциальная угроза", — так Песков ответил на вопрос, допускают ли лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган усиление контроля и антитеррористической защиты на газопроводе.