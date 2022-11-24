Россия и Турция рассматривают усиление защиты "Южного потока"
Песков: Москва и Анкара рассматривают варианты усиления защиты "Южного потока"
В связи с имеющейся потенциальной угрозой теракта на газопроводе "Южный поток" Москва и Анкара рассматривают дополнительные меры защиты на магистрали. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такая потребность есть, существует потенциальная угроза", — так Песков ответил на вопрос, допускают ли лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган усиление контроля и антитеррористической защиты на газопроводе.
Напомним, сегодня стало известно о том, что ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток", по которому поступает топливо в Турцию и Европу. Диверсию готовили россияне. У них изъяли взрывчатку и инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также координаты места подрыва в Волгоградской области.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов