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24 ноября, 11:24

Россия и Турция рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Песков: Москва и Анкара рассматривают варианты усиления защиты "Южного потока"

В связи с имеющейся потенциальной угрозой теракта на газопроводе "Южный поток" Москва и Анкара рассматривают дополнительные меры защиты на магистрали. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая потребность есть, существует потенциальная угроза", — так Песков ответил на вопрос, допускают ли лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган усиление контроля и антитеррористической защиты на газопроводе.

Напомним, сегодня стало известно о том, что ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток", по которому поступает топливо в Турцию и Европу. Диверсию готовили россияне. У них изъяли взрывчатку и инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также координаты места подрыва в Волгоградской области.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александр Юнашев

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