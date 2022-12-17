Эксперт объяснил интерес мошенников к краже аккаунтов в Telegram

При взломе аккаунта в Telegram злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку пользователя. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. Он уверяет, что для аферистов это вполне распространённая практика.

"Многие пользователи под одним и тем же логином и паролем имеют доступ к различным учётным записям. <...> Мошенникам это может помочь осуществить нелегитимный доступ, в том числе и к банковскому приложению", — пояснил специалист.

Чтобы не попасться на уловку, Сизов советует быть бдительными и "не доверять первому попавшемуся, что прилетает". К примеру, если вам приходит подозрительная ссылка даже от известного контакта, то лучше переспросить у него по смс или другому мессенджеру, действительно ли он отправлял вам её. Если нет, то очевидно, что вас хотели обмануть мошенники, резюмировал эксперт.