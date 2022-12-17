Орбан заявил, что проект подводного электропровода является "настоящим рок-н-роллом"

Проект строительства электропровода по дну Чёрного моря является "настоящим рок-н-роллом". Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с лидерами Румынии, Азербайджана, Грузии и Еврокомиссии, в ходе которой было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития "зелёной энергетики" и транспорта.

Заседание состоялось в Бухаресте. Электропровод длиной почти 1200 километров необходим для поставок "зелёной электроэнергии" из Азербайджана через Грузию в европейские государства.

"В регионе Каспийского моря есть источник энергии. Сейчас мы готовимся к строительству самого длинного в мире подводного электропровода. Это настоящая инновация. Если бы я был на 30 лет моложе, я сказал бы, что это настоящий рок-н-ролл", — отметил Орбан.

Он добавил, что собрание было посвящено решению вопроса новых источников энергии и её поставок в европейские страны. Премьер также подчеркнул: Будапешт гордится тем, что может взять на себя ответственность по такой уникальной инвестиции.