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20 декабря, 04:56

В посольстве оценили попытки США рассорить Москву и Минск

Посольство назвало провальными попытки США вбить клин в отношения России с соседями

Попытки Вашингтона вбить клин в отношения России с соседними странами провалились, заявили в Посольстве РФ в США.

Поводом стали заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что США не верят в отсутствие у Москвы интереса к "поглощению" других стран.

"Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства", — сказано в заявлении дипмиссии.

Путин исключил "поглощение кого бы то ни было" Россией

Путин исключил "поглощение кого бы то ни было" Россией

В посольстве подчеркнули, что комплексное и взаимовыгодное сотрудничество России и Белоруссии проверено временем и основано на искренней дружбе братских народов двух стран. Однако в условиях беспрецедентного давления Запада естественной реакцией станет углубление взаимодействия Москвы и Минска, указали дипломаты. Это, по их мнению, вызывает раздражение в Соединённых Штатах, не оставляющих попыток изолировать обе страны на международной арене.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна удовлетворена решением газового вопроса. Как он рассказал после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, цена на голубое топливо из РФ на следующий год для Минска будет фиксированная и выгодная.

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VK / Посольство России в США

Артур Лапсаков

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