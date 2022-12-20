В посольстве оценили попытки США рассорить Москву и Минск

Попытки Вашингтона вбить клин в отношения России с соседними странами провалились, заявили в Посольстве РФ в США.

Поводом стали заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что США не верят в отсутствие у Москвы интереса к "поглощению" других стран.

"Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства", — сказано в заявлении дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что комплексное и взаимовыгодное сотрудничество России и Белоруссии проверено временем и основано на искренней дружбе братских народов двух стран. Однако в условиях беспрецедентного давления Запада естественной реакцией станет углубление взаимодействия Москвы и Минска, указали дипломаты. Это, по их мнению, вызывает раздражение в Соединённых Штатах, не оставляющих попыток изолировать обе страны на международной арене.