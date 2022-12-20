В ЛНР сообщили о тактике "выжженной земли", применяемой ВСУ в Артёмовске

Военнослужащие украинской армии применяют тактику "выжженной земли" в Артёмовске Донецкой Народной Республики. Так, они намеренно разрушают жилые дома, а также иные объекты инфраструктуры всеми доступными им средствами. Об этом рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на разведданные.

"Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артёмовска", — сказал он в беседе с ТАСС.

Марочко подчеркнул, что бойцы ВСУ наносят удары по гражданским объектам всеми доступными им средствами, несмотря на то что "в подвальных помещениях находятся мирные жители".