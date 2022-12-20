В ЛНР сообщили о тактике "выжженной земли", применяемой ВСУ в Артёмовске
Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о преднамеренном уничтожении ВСУ инфраструктуры Артёмовска
Военнослужащие украинской армии применяют тактику "выжженной земли" в Артёмовске Донецкой Народной Республики. Так, они намеренно разрушают жилые дома, а также иные объекты инфраструктуры всеми доступными им средствами. Об этом рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на разведданные.
"Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артёмовска", — сказал он в беседе с ТАСС.
Марочко подчеркнул, что бойцы ВСУ наносят удары по гражданским объектам всеми доступными им средствами, несмотря на то что "в подвальных помещениях находятся мирные жители".
Ранее также Марочко сообщал, что командование ВСУ перебросило около 800 мобилизованных солдат под Артёмовск для восполнения потерь. По его словам, большинство призванных военных не проходили специальной подготовки. Они не только не имеют военно-учётных специальностей, но даже не знают, как обращаться с оружием, указал он.
ТАСС / ЕРА / MARKIIAN LYSEIKO