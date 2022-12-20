В Китае предупредили Европу об ударе от США, которого не получится избежать

Не стоит ждать, что США пойдут на уступки ЕС по вопросу изменения вызвавшего разногласия между союзниками закона о снижении инфляции (IRA). Об этом заявила политолог Сунь Яньхун из Европейского института Китайской академии общественных наук.

По её словам, американские власти ведут открытую дискриминационную промышленную политику, тем самым вызывая большое недовольство европейцев. Хотя европейские политики не хотят вести "торговую войну" и до последнего надеются на двусторонние переговоры, в Вашингтоне, похоже, не собираются вносить коррективы в IRA и полны решимости реализовать новый закон, указала эксперт.

"По прогнозам, до того как акт вступит в силу, ЕС проведёт ещё раунд переговоров с Вашингтоном, однако, учитывая, сколько осталось времени, вероятность пересмотра невелика", — приводит её слова портал "Гуаньча".

Как считает эксперт, в первую очередь цель США при реализации этого закона — "Америка прежде всего". По её мнению, власти намерены оказать поддержку электромобильной промышленности, однако европейская отрасль слишком велика. Так, если европейские автомобильные компании будут включены в программу субсидирования, Вашингтон не сможет достичь политических целей.

В то же время ЕС будет совсем непросто реализовать ответные меры, предложенные рядом европейских лидеров. Как указала политолог, масштаб субсидий в США крайне велик, а сейчас на уровне Евросоюза почти невозможно выделить такой же объём средств. Также стоит отметить, что варианты "ответных" субсидий предлагают страны с сильной автопромышленностью, в том числе Германия и Франция, из-за чего блоку будет трудно найти план, который поддержало бы большинство стран.