Водители — цепочки, а сварщики — запонки: Россияне разных профессий рассказали, какие украшения предпочитают

Большинство россиян признались, что иногда или постоянно носят украшения на работе, однако каждый четвёртый участник опроса сервиса "Работа.ру" и ювелирного бренда SOKOLOV отказывается от таких аксессуаров. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Самым распространённым украшением у российских сотрудников стало кольцо (69%). На втором месте идут серьги (42%), на третьем — часы (41%). Почти каждый пятый (22%) носит цепочки, 14% выбирают браслеты, а 10% — подвески. Из материалов россияне предпочитают серебро (55%), белое золото (50%) и цветные металлы (19%). Наиболее популярны у опрошенных минималистичные (28%), с крупными камнями и вставками (20%) и блестящие (14%) изделия.

Распределение по аксессуарам наблюдается и среди специалистов некоторых профессий. Кольца могут надеть практически все, но врачи к ним добавляют серьги, маркетологи — часы, а водители — цепочки. Механики отдают предпочтение браслетам, пожарные же могут себе позволить носить на работу только кольца. Среди участников опроса оказалось несколько сварщиков и механиков, которые заявили, что носят на работу запонки.

При этом 28% сотрудников признались, что получают замечания на работе из-за наличия украшений. Чаще всего это врачи (23%), HR-специалисты (16%), работники сферы IT (13%) и менеджеры по продажам (12%). В половине случаев такие замечания им делают руководители, 30% недовольство высказывали коллеги, а 14% получали их от клиентов или посетителей.

Почти каждый пятый опрошенный заявил, что покупает украшения исключительно для работы. Чаще всего это свойственно менеджерам по продажам, IT-специалистам, а также врачам. При этом 37% респондентов тратят на такие украшения 5–10 тысяч рублей. Ещё у 30% уходит сумма от 10 до 25 тысяч, а каждый десятый отдаёт до 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что 55% из тех, кто никогда не надевает на работу украшения, в принципе их не носят. Чаще всего такие ответы давали представители сферы IT, водители и механики. Ещё 14% считают, что украшения на рабочем месте — это лишнее. Мешают аксессуары в выполнении обязанностей чаще всего спортсменам, сварщикам и инженерам — таких набралось 13%. Каждый десятый (11%) боится, что ценности будут украдены, а 7% запрещено надевать украшения на работу — такие варианты ответов выбирали сотрудники IT, call-центров, а также механики.