США не нашли свидетельств участия войск Белоруссии в конфликте на Украине

США не видят признаков непосредственного участия ВС Белоруссии в конфликте на Украине, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Чего мы не видели, так это фактического участия белорусских военных в этом конфликте, это так на сегодняшний день", — сказал он в ходе брифинга.

Кирби добавил, что Белоруссия "абсолютно потворствовала" спецоперации России на Украине, за что и была обложена санкциями.