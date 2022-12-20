ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 декабря 2022, 18:13

США не нашли свидетельств участия войск Белоруссии в конфликте на Украине

Белый дом не видит признаков непосредственного участия ВС Белоруссии в спецоперации

США не видят признаков непосредственного участия ВС Белоруссии в конфликте на Украине, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Чего мы не видели, так это фактического участия белорусских военных в этом конфликте, это так на сегодняшний день", сказал он в ходе брифинга.

Кирби добавил, что Белоруссия "абсолютно потворствовала" спецоперации России на Украине, за что и была обложена санкциями.

Песков дал совет Залужному после прогноза о "наступлении" со стороны Белоруссии
Песков дал совет Залужному после прогноза о "наступлении" со стороны Белоруссии

А вот граница с Украиной вызывает у Белоруссии наибольшую тревогу. Начальник Генштаба вооружённых сил республики, первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что армия сейчас уделяет внимание каждому из рубежей, но обеспокоена именно украинским направлением.

BannerImage

Shutterstock

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • США
  • Белоруссия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar