США не нашли свидетельств участия войск Белоруссии в конфликте на Украине
Белый дом не видит признаков непосредственного участия ВС Белоруссии в спецоперации
США не видят признаков непосредственного участия ВС Белоруссии в конфликте на Украине, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Чего мы не видели, так это фактического участия белорусских военных в этом конфликте, это так на сегодняшний день", — сказал он в ходе брифинга.
Кирби добавил, что Белоруссия "абсолютно потворствовала" спецоперации России на Украине, за что и была обложена санкциями.
А вот граница с Украиной вызывает у Белоруссии наибольшую тревогу. Начальник Генштаба вооружённых сил республики, первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что армия сейчас уделяет внимание каждому из рубежей, но обеспокоена именно украинским направлением.
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