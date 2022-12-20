МИД Финляндии рассматривает меры из-за забрасывания посольства в Москве кувалдами

Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры из-за ЧП в посольстве в Москве, территорию которого забросали кувалдами неизвестные в масках. Об этом рассказали в диппредставительстве.

"В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями", — сообщили в дипмиссии РБК.

Как стало известно ранее, инцидент произошёл сегодня около 12:00 по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд, но никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Здание также не получило повреждений. С чем связана атака, неизвестно.