МИД Финляндии рассматривает меры из-за забрасывания посольства в Москве кувалдами
Хулиганы с кувалдами у Посольства Финляндии в Москве. Фото © t.me / mosmap
Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры из-за ЧП в посольстве в Москве, территорию которого забросали кувалдами неизвестные в масках. Об этом рассказали в диппредставительстве.
"В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями", — сообщили в дипмиссии РБК.
Как стало известно ранее, инцидент произошёл сегодня около 12:00 по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд, но никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Здание также не получило повреждений. С чем связана атака, неизвестно.