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20 декабря, 17:54
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МИД Финляндии рассматривает меры из-за забрасывания посольства в Москве кувалдами

<p>Хулиганы с кувалдами у Посольства Финляндии в Москве. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mosmap" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mosmap</a></p>

Хулиганы с кувалдами у Посольства Финляндии в Москве. Фото © t.me / mosmap

Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры из-за ЧП в посольстве в Москве, территорию которого забросали кувалдами неизвестные в масках. Об этом рассказали в диппредставительстве.

"В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями", — сообщили в дипмиссии РБК.

Как стало известно ранее, инцидент произошёл сегодня около 12:00 по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд, но никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Здание также не получило повреждений. С чем связана атака, неизвестно.

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Андрей Бражников

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