Белый дом рассказал об активных переговорах по обмену Пола Уилана
Пол Уилан. Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV
США ведут активные переговоры, добиваясь обмена осуждённого в РФ за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола. Я не буду вдаваться в детали этих обсуждений", — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, что Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его заподозрили в шпионаже, хотя сам Уилан отрицал свою причастность и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу, и в июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. После обмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер семья Уилана выразила разочарование, что на родину вернули не его.