Белый дом рассказал об активных переговорах по обмену Пола Уилана

США ведут активные переговоры, добиваясь обмена осуждённого в РФ за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола. Я не буду вдаваться в детали этих обсуждений", — сказал он в ходе брифинга.