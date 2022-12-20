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20 декабря, 17:40

Белый дом рассказал об активных переговорах по обмену Пола Уилана

<p>Пол Уилан. Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV</p>

Пол Уилан. Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

США ведут активные переговоры, добиваясь обмена осуждённого в РФ за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола. Я не буду вдаваться в детали этих обсуждений", сказал он в ходе брифинга.

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Напомним, что Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его заподозрили в шпионаже, хотя сам Уилан отрицал свою причастность и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу, и в июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. После обмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер семья Уилана выразила разочарование, что на родину вернули не его.

Матвей Шандрыголов

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