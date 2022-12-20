В Сочи 17-летний подросток искромсал ножом знакомого в кафе

Суд в Сочи отправил под домашний арест подростка, устроившего поножовщину в кафе на улице Навагинской 14 декабря. У парня возник конфликт с 18-летним знакомым, в ходе которого подозреваемый выхватил холодное оружие.

"Несовершеннолетний достал находившийся при нём нож и нанёс несколько ударов в лицо, туловище и предплечье своему оппоненту. После этого очевидцы и работники общепита пресекли его противоправные действия и вызвали бригаду врачей скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю.

18-летний потерпевший получил в медучреждении всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Тем временем виновника допросили, на него заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Суд отправил его под домашний арест.