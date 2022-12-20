В "Лапша медиа" рассчитали "среднюю продолжительность жизни" фейка в 2022 году

В 2022 году количество фейковой информации в Интернете выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом — с полутора до девяти миллионов ложных сообщений. Такие цифры озвучил во вторник генеральный директор АНО "Диалог регионы" — компании-основателя факт-чекинговой платформы "Лапша медиа" — Владимир Табак. Эксперт назвал такой рост драматическим.

"Когда мы говорим про миллионы, мы не говорим про уникальные фейки, мы говорим про определённое количество фейков, которые дальше распространяются через репосты, интерпретации, различные мессенджеры, чаты. <…> Здесь мы говорим про весь массив тех ссылок и репостов, которые идут за так называемым уникальным фейком", — пояснил он на пресс-конференции в Москве.

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Помимо увеличения количества самих фейков спикер отметил рост запросов на эту тему среди пользователей. По сравнению с 2021 годом пользовательский интерес вырос на 68%.

"Это говорит ещё и о том, что пользователи понимают, что время постправды наступило, и их интересует эта информация с точки зрения анализа темы, с точки зрения каких-то статей, которые можно на эту тему почитать, с точки зрения опровержений, которые можно найти", — обратил внимание Владимир Табак.

В "Лапша медиа" выделяют три категории фейков, особенно актуальных сейчас: намеренная дезинформация и ложные заявления, архивные или постановочные фото, поддельные документы, посты и комментарии пользователей, а также аудиозаписи. Средняя продолжительность жизни фейка в 2022 году составила 4,7 дня.

Фото © LIFE

В ходе дискуссии директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина отметила, что просветительская образовательная деятельность в вопросе факт-чекинга крайне важна.

"У нас и в министерстве запущена программа по кибергигиене. Но это непросто, как раньше говорили: "Медиаграмотность, или компьютерная грамотность — это умение пользоваться компьютером". Нет. Прежде всего медиаграмотность — это умение обращаться с информацией. И вот это действительно тоже очень важное направление, которое, конечно, мы будем продолжать развивать", — проинформировала она.

О работе с противодействием недостоверной информации на пресс-конференции рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, здесь есть две важных составляющих: первая — это система мониторинга, а вторая — быстрая реакция из надёжного источника правдивой информации.