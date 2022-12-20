Почему зимой кожа обветривается и как это предотвратить: Советы дерматолога
Дерматолог Андриянова рассказала, почему зимой кожа обветривается и как это предотвратить
В холодное время года частой проблемой становится обветренная кожа. Её причины могут быть разными, включая витаминодефицит, рассказала Лайфу врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Ольга Андриянова. По её словам, дальнейшие повреждения могут спровоцировать даже инфекционные заболевания.
"Во-первых, необходимо понимать, что любое нарушение кожного покрова склонно к присоединению какой-нибудь вторичной инфекции. Поэтому будьте внимательны: не нарушайте дополнительный кожный покров и не посещайте в период, когда у вас обветрено лицо, баню или другие места, где дополнительно можно вызвать дегидратацию (обезвоживание) кожи", — предупредила она.
В качестве средств борьбы с явлением Андриянова рекомендует средства c эмолентами и восстанавливающим липидным слоем (например, сфинголипиды). Также эффективными будут косметологические процедуры вроде биоревитализации и восстанавливающей регенеративной мезотерапии. Помимо этого косметолог советует проверить уровень витаминов группы B и E и, в случае выявления дефицита, пропить соответствующий курс.
Лайф рассказывал, как спасти кожу ребёнка от обветривания зимой. Дерматолог Елена Коверная рекомендует использовать мази на жировой основе. Их необходимо наносить на кожный покров за 20 минут до выхода на улицу.
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