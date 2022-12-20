Почему зимой кожа обветривается и как это предотвратить: Советы дерматолога

В холодное время года частой проблемой становится обветренная кожа. Её причины могут быть разными, включая витаминодефицит, рассказала Лайфу врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Ольга Андриянова. По её словам, дальнейшие повреждения могут спровоцировать даже инфекционные заболевания.

"Во-первых, необходимо понимать, что любое нарушение кожного покрова склонно к присоединению какой-нибудь вторичной инфекции. Поэтому будьте внимательны: не нарушайте дополнительный кожный покров и не посещайте в период, когда у вас обветрено лицо, баню или другие места, где дополнительно можно вызвать дегидратацию (обезвоживание) кожи", — предупредила она.

В качестве средств борьбы с явлением Андриянова рекомендует средства c эмолентами и восстанавливающим липидным слоем (например, сфинголипиды). Также эффективными будут косметологические процедуры вроде биоревитализации и восстанавливающей регенеративной мезотерапии. Помимо этого косметолог советует проверить уровень витаминов группы B и E и, в случае выявления дефицита, пропить соответствующий курс.