В семи областях Украины закончились места для размещения беженцев

Места для продолжительного размещения беженцев в настоящий момент отсутствуют уже в семи регионах Украины, сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. По его данным, наибольшее число вариантов для проживания остаётся в Закарпатской, Житомирской, Одесской и Волынской областях.

"Отсутствуют свободные места для продолжительного пребывания в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Полтавской и Николаевской областях", — написал он в телеграм-канале.