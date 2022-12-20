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20 декабря, 16:27

В семи областях Украины закончились места для размещения беженцев

В офисе Зеленского заявили, что семь областей страны больше не могут принимать беженцев

Места для продолжительного размещения беженцев в настоящий момент отсутствуют уже в семи регионах Украины, сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. По его данным, наибольшее число вариантов для проживания остаётся в Закарпатской, Житомирской, Одесской и Волынской областях.

"Отсутствуют свободные места для продолжительного пребывания в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Полтавской и Николаевской областях", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее на Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева. Особенно проблематично в Печерском районе и части Левобережья. По признанию местных властей, о стабилизации говорить ещё рано.

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ТАСС / AP / Sergei Grits

Татьяна Миссуми

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