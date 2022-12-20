Военкор Семён Пегов отпраздновал орден от Путина танцами на гипсе прямо в Кремле
Военкор Семён Пегов начал праздновать награждение орденом Мужества прямо в Кремле
Корреспондент и автор проекта WarGonzo Семён Пегов, награждённый орденом Мужества, начал праздновать событие прямо в стенах Кремля, станцевав, несмотря на гипс. Он показал Лайфу, что, несмотря на ранение, находится в превосходной физической форме.
Награждённый военкор Семён Пегов показал Лайфу физическую форму. Видео © LIFE
Военкор подчеркнул, что даже подрыв на мине не смог выбить его из журналистского строя. Кстати, уже в самое ближайшее время он вновь отправится в Донбасс. В беседе с нашим корреспондентом он поделился, что там же и планирует встретить Новый год.
Как уже писал Лайф, сегодня президент РФ Владимир Путин открыл церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. В ходе неё он наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также лично прикрепил на грудь военкора и автора проекта WarGonzo Семёна Пегова орден Мужества.
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