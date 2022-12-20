Военкор Семён Пегов отпраздновал орден от Путина танцами на гипсе прямо в Кремле

Корреспондент и автор проекта WarGonzo Семён Пегов, награждённый орденом Мужества, начал праздновать событие прямо в стенах Кремля, станцевав, несмотря на гипс. Он показал Лайфу, что, несмотря на ранение, находится в превосходной физической форме.

Награждённый военкор Семён Пегов показал Лайфу физическую форму. Видео © LIFE

Военкор подчеркнул, что даже подрыв на мине не смог выбить его из журналистского строя. Кстати, уже в самое ближайшее время он вновь отправится в Донбасс. В беседе с нашим корреспондентом он поделился, что там же и планирует встретить Новый год.