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20 декабря, 12:56
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Военкор Семён Пегов отпраздновал орден от Путина танцами на гипсе прямо в Кремле

Военкор Семён Пегов начал праздновать награждение орденом Мужества прямо в Кремле

Корреспондент и автор проекта WarGonzo Семён Пегов, награждённый орденом Мужества, начал праздновать событие прямо в стенах Кремля, станцевав, несмотря на гипс. Он показал Лайфу, что, несмотря на ранение, находится в превосходной физической форме.

Награждённый военкор Семён Пегов показал Лайфу физическую форму. Видео © LIFE

Военкор подчеркнул, что даже подрыв на мине не смог выбить его из журналистского строя. Кстати, уже в самое ближайшее время он вновь отправится в Донбасс. В беседе с нашим корреспондентом он поделился, что там же и планирует встретить Новый год.

В Кремле во время награждения героев СВО прозвучало легендарное "Работайте, братья!"

В Кремле во время награждения героев СВО прозвучало легендарное "Работайте, братья!"

Как уже писал Лайф, сегодня президент РФ Владимир Путин открыл церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. В ходе неё он наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также лично прикрепил на грудь военкора и автора проекта WarGonzo Семёна Пегова орден Мужества.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

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