Учёные выявили связь между приёмом пробиотиков и выздоровлением после инфаркта
Состояние микрофлоры кишечника влияет на восстановление после инфаркта, заявили российские учёные
Российские учёные выяснили, что состояние микрофлоры кишечника оказывает воздействие на скорость восстановления миокарда сердца после перенесённого инфаркта, — это доказали последние проведённые опыты. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты анализа.
Исследование провела группа российских учёных из Санкт-Петербурга, изучившая на лабораторных крысах связь между кишечником и сердцем. Указано, что у этих грызунов были проблемы с микрофлорой, а также был искусственно спровоцирован инфаркт.
Часть подопытных с нарушенной микрофлорой стали получать пробиотики в составе молочных продуктов. Другие грызуны этой группы и изначально здоровые крысы их не получали. Спустя 15 дней учёные выяснили, что площадь некроза сердечной мышцы у крыс из первой группы стала меньше на 10%, чем у остальных.
По мнению исследователей, улучшение микрофлоры привело к снижению воспаления в организме, что помогло ускорить заживление ткани сердца, повреждённой в результате инфаркта миокарда. Авторы убеждены, что в будущем эти знания можно распространить и на людей.
Ранее кардиолог Виктория Львовская перечислила нетипичные симптомы проблем с сердцем. Эксперт отмечает, что при любых подозрениях лучше всего не опираться на мифы, а обратиться к специалисту.
Shutterstock