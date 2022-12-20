Учёные выявили связь между приёмом пробиотиков и выздоровлением после инфаркта

Российские учёные выяснили, что состояние микрофлоры кишечника оказывает воздействие на скорость восстановления миокарда сердца после перенесённого инфаркта, — это доказали последние проведённые опыты. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты анализа.

Исследование провела группа российских учёных из Санкт-Петербурга, изучившая на лабораторных крысах связь между кишечником и сердцем. Указано, что у этих грызунов были проблемы с микрофлорой, а также был искусственно спровоцирован инфаркт.

Часть подопытных с нарушенной микрофлорой стали получать пробиотики в составе молочных продуктов. Другие грызуны этой группы и изначально здоровые крысы их не получали. Спустя 15 дней учёные выяснили, что площадь некроза сердечной мышцы у крыс из первой группы стала меньше на 10%, чем у остальных.

По мнению исследователей, улучшение микрофлоры привело к снижению воспаления в организме, что помогло ускорить заживление ткани сердца, повреждённой в результате инфаркта миокарда. Авторы убеждены, что в будущем эти знания можно распространить и на людей.