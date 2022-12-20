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20 декабря, 12:48

Диетолог назвала общий ингредиент оливье и сельди под шубой, который вызывает рак

Диетолог Ибрагимова призвала отказаться от оливье и селёдки под шубой в Новый год

В Новый год лучше отказаться от злоупотребления традиционными новогодними салатами с майонезом и отдать предпочтение более здоровой пище, заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-эндокринолог и диетолог Эльмира Ибрагимова.

Диетолог рассказала о новогоднем соусе, вызывающем рак. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Оливье, селёдка под шубой, крабовый салат — их объединяет одно: заправка в виде майонеза. Я была бы не рада видеть их на столе. Заправка очень калорийна, содержит трансжиры, насыщенные жиры, которые доказанно сокращают продолжительность жизни, увеличивают риски онкологических заболеваний", рассказала она.

Диетолог призналась, что в однократном употреблении такой пищи нет ничего страшного, однако новогодняя ночь имеет свойство запускать череду долгих праздников. Поэтому основную трапезу стоит перенести на семь-восемь часов вечера, а бой курантов рекомендуется сопроводить овощными салатами, запеканками или закусками с белым сыром.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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