Цена газа в Европе резко подскочила после мощного взрыва на газопроводе в Чувашии

Стоимость газа в Европе резко подскочила на новостях о взрыве на экспортном магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии. Цена топлива выросла почти до $1260 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1258 за 1 тыс. куб. м, или 114,325 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Таким образом, общий рост цены голубого топлива за день превышает 5%.