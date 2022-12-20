В центре Мариуполя установят привезённую из Санкт-Петербурга ёлку

Главную новогоднюю ёлку Мариуполя установят на площади имени Ленина в центре города. Об этом пишет газета "Петербургский дневник". По словам главы городской администрации Константина Иващенко, самого дерева пока нет, но уже вовсю идёт монтаж каркаса для него.

"Её везут к нам из Санкт-Петербурга, возможно, она уже будет во вторник. До конца недели ёлку уже установят", — рассказал мэр.

Ёлка на площади Ленина не единственное праздничное дерево, которое установят власти Мариуполя. Также ёлки появятся в парке имени Гурова Ильичёвского района и парке "Веселка" Орджоникидзевского района. Помимо этого, улицы города будут украшены праздничными гирляндами, а вот массовых гуляний на Новый год в Мариуполе не планируется, добавил Иващенко.