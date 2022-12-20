Президентский корпус Кремля украсила новогодняя ёлка

В первом (президентском) корпусе Кремля, где располагаются рабочий и представительский кабинеты лидера России Владимира Путина, установили нарядную новогоднюю ель.

Дерево по традиции украшает вход у парадной лестницы. Сама ёлка оформлена в тёплых золотых и красных оттенках, на её лапах красуются снежинки, гирлянды, банты, шары и шишки, а у основания разложены подарочные коробки.