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20 декабря, 10:06

Президентский корпус Кремля украсила новогодняя ёлка

В президентском корпусе Кремля установили новогоднюю ель

<p>Новогодняя ель в президентском корпусе Кремля. Обложка © LIFE</p>

Новогодняя ель в президентском корпусе Кремля. Обложка © LIFE

В первом (президентском) корпусе Кремля, где располагаются рабочий и представительский кабинеты лидера России Владимира Путина, установили нарядную новогоднюю ель.

Дерево по традиции украшает вход у парадной лестницы. Сама ёлка оформлена в тёплых золотых и красных оттенках, на её лапах красуются снежинки, гирлянды, банты, шары и шишки, а у основания разложены подарочные коробки.

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Ранее Лайф писал, что большинство россиян отказались от живой ёлки в доме. Кто-то мотивирует это отказом от вырубки деревьев, а кто-то — экономией. Но некоторые планируют поставить живое дерево, поскольку оно обладает праздничным запахом и дарит новогоднее настроение.

Ирина Фальке

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