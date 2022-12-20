Трёхлетние близнецы погибли в страшном пожаре в многоэтажке во Владивостоке

Страшный пожар во Владивостоке унёс жизни двух трёхлетних малышей — мальчика и девочки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, один из детей скончался в карете скорой помощи.

Всё произошло сегодня около четырёх часов дня по местному времени (09:08 мск). В экстренные службы поступило сообщение о том, что горит квартира в двенадцатиэтажке на улице Аллилуева. Прибывшие на место пожарные обнаружили там мать и ребёнка, а также тело погибшего малыша.

Позже стало известно, что выживший мальчик скончался в карете скорой помощи. Сейчас врачи борются за жизнь 35-летней матери погибших малышей, у которой диагностировано отравление угарным газом. По данным телеграм-канала Amur Mash, в семье есть ещё один ребёнок. В момент трагедии его не было дома.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — указали в СК.