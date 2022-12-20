Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об освобождении от должности главы МИД ДНР Натальи Никоноровой в связи с предстоящим упразднением органа.

"Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики", — говорится в документе, который вступил в силу со дня его подписания.