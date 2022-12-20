Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР
Врио главы ДНР Пушилин освободил главу МИД республики Никонорову от должности
Наталья Никонорова. Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об освобождении от должности главы МИД ДНР Натальи Никоноровой в связи с предстоящим упразднением органа.
"Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики", — говорится в документе, который вступил в силу со дня его подписания.
Освобождение Никоноровой от должности министра иностранных дел произошло в связи с упразднением самого ведомства. Указ об этом Пушилин подписал, когда республика вошла в состав России. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также подписал указ с поручением ликвидировать МИД ЛНР.