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20 декабря, 09:47

Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР

Врио главы ДНР Пушилин освободил главу МИД республики Никонорову от должности

<p>Наталья Никонорова. Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Наталья Никонорова. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об освобождении от должности главы МИД ДНР Натальи Никоноровой в связи с предстоящим упразднением органа.

"Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики", — говорится в документе, который вступил в силу со дня его подписания.

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Освобождение Никоноровой от должности министра иностранных дел произошло в связи с упразднением самого ведомства. Указ об этом Пушилин подписал, когда республика вошла в состав России. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также подписал указ с поручением ликвидировать МИД ЛНР.

Ирина Фальке

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