В Тюмени суд всё же оштрафовал россиянку, которая объяснила фразу "НЕТ В***Е" ненавистью к вобле. Согласно решению Центрального районного суда, девушка должна будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

При этом ранее, как писал Лайф, девушке удалось избежать наказания. 24 сентября на площади Единства и согласия она написала на асфальте фразу: "НЕТ В***Е". На суде по делу о дискредитации Российской армии россиянка заверила, что имела в виду воблу, к которой испытывает жуткую неприязнь. Центральный районный суд Тюмени не нашёл состава преступления, однако позже областной суд рассмотрел жалобу полиции и отменил решение нижестоящей инстанции, отправив дело на пересмотр.