Избежавшая наказания за дискредитацию ВС РФ россиянка всё же заплатит штраф
Жительницу Тюмени, заявившую о нелюбви к вобле, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Обложка © t.me / Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области
В Тюмени суд всё же оштрафовал россиянку, которая объяснила фразу "НЕТ В***Е" ненавистью к вобле. Согласно решению Центрального районного суда, девушка должна будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.
"Центральный районный суд признал виновной Алису К. в административном правонарушении (часть 1 статья 20.3.3 КоАП РФ) ... и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
При этом ранее, как писал Лайф, девушке удалось избежать наказания. 24 сентября на площади Единства и согласия она написала на асфальте фразу: "НЕТ В***Е". На суде по делу о дискредитации Российской армии россиянка заверила, что имела в виду воблу, к которой испытывает жуткую неприязнь. Центральный районный суд Тюмени не нашёл состава преступления, однако позже областной суд рассмотрел жалобу полиции и отменил решение нижестоящей инстанции, отправив дело на пересмотр.