Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

Москва и Минск в ходе прошедших накануне переговоров договорились установить фиксированную цену на российский газ для Белоруссии на три года. Об этом сообщил премьер республики Роман Головченко изданию "СБ.Беларусь сегодня".

"В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Белоруссию. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трёхлетний период", — пояснил глава правительства.

По его словам, для Минска это выгодная и комфортная стоимость, о которой накануне договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Премьер подчеркнул, что хотя это коммерческая цена, но она основывается на предложении Белоруссии. Теперь республика сможет исходить из конкретной цифры при макроэкономическом планировании.

"Для жителей Беларуси, для промышленности всё будет стабильно и комфортно. Считаю, что надо уходить от выпячивания этого вопроса. Это рабочий вопрос", — добавил Головченко.