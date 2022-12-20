Путин и Лукашенко договорились о реструктуризации долга Белоруссии
Премьер Головченко: Россия проявила полное понимание по реструктуризации долга Белоруссии
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © LIFE / Павел Баранов
Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил о ещё одном итоге состоявшихся накануне переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко: Москва пообещала поддержку в реструктуризации долга Минска перед российскими финучреждениями. По его словам, сумму предстоит определить.
"Мы услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, РФ оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег", — цитирует премьера госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своём сайте.
Он добавил, что ещё предстоит "досчитать окончательно сумму". Как заметил Головченко, "в этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику". По словам премьера, в отношениях Москвы и Минска не осталось ни одной сферы по итогам переговоров президентов, по которым не были бы найдены решения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна удовлетворена решением газового вопроса. Как он рассказал после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, цена на голубое топливо из РФ на следующий год для Минска будет фиксированная и выгодная.