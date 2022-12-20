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20 декабря, 09:37

Путин и Лукашенко договорились о реструктуризации долга Белоруссии

Премьер Головченко: Россия проявила полное понимание по реструктуризации долга Белоруссии

<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © LIFE / Павел Баранов

Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил о ещё одном итоге состоявшихся накануне переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко: Москва пообещала поддержку в реструктуризации долга Минска перед российскими финучреждениями. По его словам, сумму предстоит определить.

"Мы услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, РФ оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег", — цитирует премьера госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своём сайте.

Он добавил, что ещё предстоит "досчитать окончательно сумму". Как заметил Головченко, "в этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику". По словам премьера, в отношениях Москвы и Минска не осталось ни одной сферы по итогам переговоров президентов, по которым не были бы найдены решения.

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Андрей Бражников

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