На видео попал момент ужасающего взрыва в коттедже в Мензелинске

Житель Татарстана попал в реанимацию после взрыва в своём доме, который оказался такой силы, что крышу подбросило на несколько метров. О случившемся Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

В Мензелинске в частном доме произошёл взрыв. Видео © LIFE

На публикуемых кадрах видно, что мощной взрывной волной выбило стёкла и сорвало крышу, а огонь моментально охватил всё здание. Затем густой чёрный дым окутал постройку. Сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме с мансардой на улице Прибрежной в Мензелинске поступило спасателям в 07:30. Прибывшие пожарные быстро справились с возгоранием. Коттедж выгорел изнутри, уцелели кирпичные стены, а искорёженная кровля оказалась на земле.

В реанимацию с ожогами половины тела доставили 59-летнего хозяина дома, находившаяся с ним в момент трагедии супруга серьёзно не пострадала. По данным нашего источника, причиной случившегося может быть взрыв газа.