На видео попал момент ужасающего взрыва в коттедже в Мензелинске
В Мензелинске взрыв газа за секунду разнёс двухэтажный коттедж, волной подбросило крышу
Житель Татарстана попал в реанимацию после взрыва в своём доме, который оказался такой силы, что крышу подбросило на несколько метров. О случившемся Лайфу рассказал источник в экстренных службах.
В Мензелинске в частном доме произошёл взрыв. Видео © LIFE
На публикуемых кадрах видно, что мощной взрывной волной выбило стёкла и сорвало крышу, а огонь моментально охватил всё здание. Затем густой чёрный дым окутал постройку. Сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме с мансардой на улице Прибрежной в Мензелинске поступило спасателям в 07:30. Прибывшие пожарные быстро справились с возгоранием. Коттедж выгорел изнутри, уцелели кирпичные стены, а искорёженная кровля оказалась на земле.
В реанимацию с ожогами половины тела доставили 59-летнего хозяина дома, находившаяся с ним в момент трагедии супруга серьёзно не пострадала. По данным нашего источника, причиной случившегося может быть взрыв газа.
Ранее семья из трёх человек — супруги и их 18-летний сын — была найдена мёртвой в однокомнатной квартире в подмосковном Подольске. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, причина гибели — отравление угарным газом.
LIFE