Родителям рассказали, какое наказание может грозить за оставление детей без присмотра

Каждый родитель может нарваться на штраф, если оставит ребёнка без присмотра в определённом месте. Как рассказала Лайфу адвокат по семейным делам Елена Корешкова, ответственности не избежать, даже если дитя убежало без разрешения и по своему желанию решило посетить "взрослое" или опасное место.

Собеседница Лайфа напомнила, что российское законодательство предусматривает различные виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В частности, законом определены места, которые ребёнок не должен посещать ни один, ни в сопровождении взрослых.

К таким местам, по словам адвоката, относятся помещения, предназначенные для реализации товаров сексуального характера, букмекерские конторы или тотализаторы. Также определены потенциально опасные места, посещение которых детям в ночное время без сопровождения взрослых запрещено. Например, водоёмы, чердаки, а также крыши зданий.

Российское законодательство предусматривает различные виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Фото © unsplash

"Если говорить о бытовых вопросах, когда родитель может отлучиться в магазин, оставив ребёнка одного дома, или когда он может самостоятельно дойти до школы или поехать в гости к бабушке на метро, то здесь нет никаких законодательных рекомендаций. Взрослые в каждом конкретном случае сами принимают решение. И решение это должно зависеть в первую очередь от психологической и физической готовности ребёнка", — объяснила эксперт.

Как подчеркнула Корешкова, важно понимать, как несовершеннолетний поведёт себя в той или иной ситуации: не откроет ли дверь незнакомцу, знает ли он дорогу до школы и правила безопасного поведения на улице и прочее. Кроме того, если ребёнок попадает в беду из-за невнимательности взрослых, то родители могут быть привлечены даже к уголовной ответственности, — всё зависит от последствий.

Эксперт также напомнила, что наказуемо и оставление детей в опасности. Есть случаи, когда мать или отец привлекались к ответственности из-за выпавшего из окна ребёнка, продолжила юрист. Так, если вследствие грубой недисциплинированности родителя наступили тяжкие последствия в виде смерти несовершеннолетнего, то взрослый может быть привлечён к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности. Например, если малыш один купался в ванне и утонул.

Если ребёнок попадает в беду из-за невнимательности взрослых, то родители могут быть привлечены даже к уголовной ответственности, — всё зависит от последствий. Фото © unsplash

"Справедливости ради надо заметить, что случаев привлечения родителей за подобные нарушения крайне мало, большинство россиян ответственно относится к своим родительским обязанностям", — заключила адвокат.