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Опубликовано 20 декабря 2022, 08:51

Возобновлено движение по трассе Горловка — Ясиноватая, ранее закрытой из-за обстрелов ВСУ

Автотрасса Горловка — Ясиноватая в ДНР, которая ранее перекрывалась из-за массированного обстрела со стороны ВСУ, вновь открыта. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Трасса Горловка — Ясиноватая открыта для движения", написал он в телеграм-канале.

Дорога между Горловкой и Ясиноватой — это самый быстрый маршрут между городами. Здесь каждый день проезжают десятки автомобилей, а также курсируют автобусы. Однако трасса не раз попадала под обстрелы со стороны Украины. До сих пор на обочинах лежат уничтоженные снарядами гражданские легковушки.

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Ранее Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении посёлка Курдюмовка в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). А глава ДНР Денис Пушилин уже пояснил, что освобождение этого населённого пункта имеет стратегическое значение, поскольку Курдюмовка предоставляет российским военным "выход на артёмовскую трассу".

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ТАСС / Zuma / Celestino Arce Lavin

Татьяна Миссуми
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