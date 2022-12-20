Возобновлено движение по трассе Горловка — Ясиноватая, ранее закрытой из-за обстрелов ВСУ
Автотрасса Горловка — Ясиноватая в ДНР, которая ранее перекрывалась из-за массированного обстрела со стороны ВСУ, вновь открыта. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Трасса Горловка — Ясиноватая открыта для движения", — написал он в телеграм-канале.
Дорога между Горловкой и Ясиноватой — это самый быстрый маршрут между городами. Здесь каждый день проезжают десятки автомобилей, а также курсируют автобусы. Однако трасса не раз попадала под обстрелы со стороны Украины. До сих пор на обочинах лежат уничтоженные снарядами гражданские легковушки.
Ранее Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении посёлка Курдюмовка в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). А глава ДНР Денис Пушилин уже пояснил, что освобождение этого населённого пункта имеет стратегическое значение, поскольку Курдюмовка предоставляет российским военным "выход на артёмовскую трассу".
ТАСС / Zuma / Celestino Arce Lavin