Возобновлено движение по трассе Горловка — Ясиноватая, ранее закрытой из-за обстрелов ВСУ

Дорога между Горловкой и Ясиноватой — это самый быстрый маршрут между городами. Здесь каждый день проезжают десятки автомобилей, а также курсируют автобусы. Однако трасса не раз попадала под обстрелы со стороны Украины. До сих пор на обочинах лежат уничтоженные снарядами гражданские легковушки.