Почему в Киеве встревожены эффективностью дронов "Герань-2" Оглавление Последние новости об Украине на сегодня Карта воздушных тревог Украины онлайн ПВО Украины сегодня — количество, состав, дальность Что говорят простые люди на Украине Официально Киев заявляет, что удары дронов, нанесённые в ночь с 18 на 19 декабря, нейтрализованы. Однако в реальности ПВО столицы Украины продолжает пропускать удары и терпеть ущерб. 36330 36330 Обложка © smartencyclopedia.org

Последние новости об Украине на сегодня

Утро понедельника для Украины началось с сообщений о ночной атаке "Гераней" в Киевской области.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, несколько взрывов прогремело в Соломенском и Шевченковском районах столицы Украины. В городской военной администрации уточнили, что есть прилёты по объектам критической инфраструктуры. Также поступали сведения об аналогичных атаках в Обухове и других городах Киевской области. В Сети появляются видеозаписи взрывов. Украинская сторона заверяет, что большая часть дронов уничтожена, но это не очень вяжется со вскрывающимися фактами.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в тот же день заявил, что после ночного налёта дронов сильно повреждена инфраструктура распределительных сетей.

— Отключены многие потребители. Для того чтобы восстановить работу сетей и подстанций, пришлось увеличить количество плановых отключений, — подчеркнул Плачков.

Карта воздушных тревог Украины онлайн

Согласно украинским источникам, первый удар дронами по Киеву был нанесён в два часа ночи, когда город накрыло сразу несколько волн атаки. По некоторым данным, тогда же была атакована Николаевская область.

Ещё одна воздушная тревога была объявлена в 06:24, причём за 10 минут до этого власти объявили отбой предыдущей тревоги. Сигналы, помимо Киевской области, прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Известно точно, что вследствие ударов правый берег Киева оказался обесточен. Эксперты пишут, что повреждена ТЭЦ-3 в Шевченковском районе украинской столицы. Есть неподтверждённые сообщения с мест об ударе дронов по авиазаводу "Антонов".

Одни украинские источники, ссылаясь на Воздушные силы Украины, пишут про 35 дронов, из которых 30 якобы уничтожены, другие утверждают, что всего зафиксировано 25 "Гераней", 15 из которых "удалось сбить". В последнем случае прозвучала версия главы городской военной администрации Сергея Попко. Украинские источники, в том числе "Украинская правда", много пишут о работе местной системы ПВО. Однако, судя по всему, она неудовлетворительна.

Каждый прилёт "Гераней" становится неожиданностью, местные власти, несмотря на имеющиеся ресурсы, никак не могут контролировать ситуацию. Порой кажется, что они подменяют понятия и, когда говорят про сбитые дроны, на самом деле имеют в виду "Герани", достигшие цели. По крайней мере, так больше похоже на правду.

ПВО Украины сегодня — количество, состав, дальность

В октябре ещё можно было сослаться на плохую работу морально устаревших советских С-300, которые сами по себе приносят больше разрушений, не предоставляя внятной защиты. Но сегодня ПВО Украины мало-мальски укомплектована.

Сейчас американцами поставлено восемь ЗРК NASAMS. Данных, сколько поставлено немецких систем IRIS-T SLM, я пока не встречал, но, думаю, их не меньше. Также французы предоставили несколько ЗРК Crotale NG малой дальности, а до этого — ЗРК Mistral малой дальности. Англичане прислали ЗРК Rapier малой дальности, а также ракеты средней дальности AIM-120 для ЗРК NASAMS. Теперь обещают ЗРК Patriot большой дальности Константин Сивков Военный эксперт

Буквально накануне в ходе вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что ПВО — главный приоритет для Украины (об этом же он говорил ранее в ходе беседы с президентом США Байденом) и что современные системы, предоставленные партнёрами, помогут защитить небо Киева и других городов. Но дело в том, что эти системы уже находятся в распоряжении ВСУ. Однако ситуация с противовоздушной обороной на Украине по-прежнему далека от нормальной или хотя бы стабильной, а крылатые ракеты и ударные дроны при каждой атаке приводят к блэкауту. Почему так происходит?

"Герани" оснащаются маломощными двигателями, тепловыделение которых минимально. Материал корпуса планёра — композит плюс металлические рёбра для жёсткости.

Дальность полёта "Герани-2" — от 700 до 1800 километров. Скорость — около 180 км/ч. Взрывчатки на борту достаточно, чтобы разрушить выявленные военные объекты.

Система украинской ПВО, вполне эффективная против самолётов и вертолётов, оказалась неэффективна против беспилотников, в том числе таких, как "Герань". Чтобы отражать атаки дронов, нужна большая зона покрытия, а её нет Алексей Леонков Военный эксперт

По мнению экспертов, разговоры о том, что поставка американских ЗРК "Пэтриот" поможет решить проблему с такими дронами, — это самообман. Говоря об этом, специалисты напоминают, что защита нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco также была построена вокруг американских зенитных систем, но в итоге многомиллионные инвестиции в это оружие пошли прахом.

Что говорят простые люди на Украине

Официально представители Киева полны оптимизма. По словам главы администрации Зеленского Кулебы от 19 декабря, ПВО Украины исправно работает и поражает все цели. Президент Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI бодро рапортует, что лично курирует поставки западных систем ПВО на Украину и что всё скоро будет ещё лучше. Примечательно, что администрация Зеленского призвала не комментировать работу военных и Сил противовоздушной обороны Украины.

Но очевидцы, осмелившиеся всё-таки что-то прокомментировать, свидетельствуют об обратном. Они уже успели раскритиковать сообщение Кулебы о 30 перехваченных БПЛА "Герань":

Фото © ТАСС / АР / Andrew Kravchenko

— Огонь поднимается на метры из-за прилёта… После прилётов в некоторых районах пропал свет, о чём мы предупреждали. Отключение аварийное...

О том, почему антидроновая политика Киева по-прежнему не выдерживает критики, ранее в интервью изданию The Drive рассказывал лётчик ВВС Украины с позывным Джус, на которого, по его же словам, сейчас возложены обязанности по противовоздушной обороне.

— Я уже говорил о крылатых ракетах, а с беспилотниками ситуация ещё хуже, особенно в ночное время. Очень трудно искать, отслеживать и поражать эти типы угроз, — жаловался Джус.

Он отмечал, что существуют проблемы с выявлением и захватом "Гераней".

Дрон за счёт аэродинамических характеристик может легко затеряться среди крыш и других наземных препятствий. Системы ПВО неэффективны в этом отношении, а МиГ-29, который также пытались использовать в антидроновой борьбе, надежд не оправдал. 7 декабря была опубликована новость о сбитом незадачливом охотнике за "Геранями" Вадиме Ворошилове с позывным Карайя.

Получается, что, пока украинские власти предоставляют бодрые отчёты о сбитых "Геранях", ВСУ бьются в панике, ведь они до сих пор не нашли эффективное средство, которое могло бы остановить "летающие газонокосилки". А значит, говорить о защищённости украинской критической инфраструктуры вообще не приходится.

Фото © ТАСС / ZUAM / Krystian Maj Сможет ли Киев защититься от "Гераней" в будущем? 0 Нет. Даже ЗРК Patriot не помогут Частично Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев