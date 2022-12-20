Как эскортница Ирина Сампан стала пропагандисткой Минобороны Украины Главным рупором пропаганды Минобороны Украины — радио "Армия FM" — руководит 28-летняя журналистка, феминистка и нацистка Ирина Сампан. Что о ней известно? 24243 24243 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Maryana Lesbi, © shutterstock

На Украине Сампан прославилась как соучастница покушения на легендарного полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви) и ярая русофобка. Ещё до СВО она призывала убивать "москалей", но теперь такие предложения от неё звучат регулярно.

— Давайте поможем им (русским. — Прим. ред.) отправиться прямиком в ад, — пишет Сампан у себя в соцсетях.

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У девушки большой опыт работы с аудиторией. У Сампан есть страницы во всех популярных мировых соцсетях. Не стали исключением и российские. В некоторых у неё по несколько аккаунтов.

Как русофобка сделала карьеру

Ирина Сампан родилась в Кировоградской области (центральная Украина), в селе Криничное в 1994 году. За высшим образованием девушка отправилась в Киев, где в 2011 году безуспешно поступала на факультет политологии и права в педагогический университет им. Драгоманова. Так же неудачно пробовала поступить в Национальный университет государственной налоговой службы на факультет финансов и банковского дела.

Фото © VK / Maryana Lesbi

В итоге выучиться удалось только в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности "Телерадиожурналистика". Зарегистрирована была девушка в институтском общежитии № 2, расположенном в Киеве на улице Российской.

В 2014 году случился Евромайдан. В Киеве, как грибы после дождя, открывались финансируемые из-за рубежа "общественные демократические" СМИ. Одним из них было Громадське Радіо (Общественное радио). И юная журналистка включилась в иностранную пропаганду: освещала процесс государственного переворота в Киеве, после него начавшееся так называемое АТО, оправдывала убийства жителей Донбасса, пропагандировала европейские ценности и необходимость вступления Украины в военный блок НАТО.

Помимо того, девушка себя позиционировала как феминистка и лесбиянка, выступала против "сексизма и эйджизма" в украинской армии. В 2018 году даже окончила школу толерантности к ЛГБТ в Запорожской области. А год назад присоединилась к травле известного советского и украинского актёра Владимира Талашко, прославившегося ролью старшего лейтенанта Скворцова в фильме "В бой идут одни старики". Сампан заявила, что престарелый артист хотел её изнасиловать во время интервью.

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В 2016 году для журналистки наступил звёздный час: её назначили на должность главного редактора военного радио Минобороны Украины "Армия FM". С тех пор журналистка регулярно ездила в зону боевых действий и даже в Донецк на судебный процесс над украинской наводчицей Надеждой Савченко.

В феврале 2017 года власти ДНР заочно обвинили Сампан в соучастии в покушении на одного из символов сопротивления Донбасса — полковника Михаила Толстых (Гиви). Основной подозреваемой тогда стала агент СБУ Анастасия Петрига. Против женщин возбудили уголовное дело по статьям 229 (террористический акт) и 256 УК ДНР (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Начало российской спецоперации на Украине Сампан встретила в столице эскортниц — Дубае. По её словам, она активно собирала присылаемую слушателями информацию о передвижении российских войск и передавала её в СБУ, а 26 февраля она призвала украинских граждан демонтировать все дорожные знаки и указатели, чтобы запутать российских военных.

Кроме того, Сампан рекрутировала иностранных наёмников. Именно её подопечные из Грузии засветились на кадрах кровавой расправы над безоружными российскими военнослужащими в Киевской области.

Что известно о личной жизни Сампан

Сампан дважды была замужем, оба раза находила себе мужчин в зоне боевых действий. Первый муж — капитан морской пехоты Павел Юрчук. От него в 2019 году журналистка родила сына. Позже пара рассталась. А в мае этого года Сампан познакомилась с военнослужащим командования ООС (Операция объединённых сил) Украины Петром Нежалкивским и, недолго думая, зарегистрировала второй брак.

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По данным украинских СМИ, Сампан занималась эскортом. В социальных сетях её можно увидеть в компании разных мужчин. До того как попасть на радио, Ирина Сампан много фотографировалась как модель, в Кривом Роге снималась в клипе местного рэпера (позже парень бросил музыкальную карьеру, уехал в Москву, где по сей день работает промышленным альпинистом).

На странице Марьяны Лесби (такой псевдоним себе взяла Ирина Сампан) остались лишь её фотографии в компании девушек и объявления подруг-проституток о поиске клиентов.

Российские силовики не забыли про Ирину Сампан. Рано или поздно до неё доберутся, чтобы призвать её к ответу за покушение на Михаила Толстых и русофобские призывы.

Почему украинская журналистка призывает убивать русских? 0 Чтобы сделать карьеру на госслужбе Украины Чтобы получить как можно больше подписчиков и популярность Для неё это принципиальные убеждения и идеология

Авторы Евгений Кузнецов